Mano comemora 1ª vitória pelo Fluminense: ‘Melhora a confiança’

Depois de quase dois meses, o Fluminense voltou a vencer e ainda deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Após superar o Cuiabá, neste domingo, o técnico Mano Menezes conquistou sua primeira vitória no comando do Tricolor e também ressaltou o sabor após sequência negativa.

“O mais importante era voltar a vencer. Fazia muito tempo, e mais ainda vencer fora de casa. É sempre muito difícil vencer fora de casa, são jogos muitos duros. O Cuiabá é uma grande equipe, vem fazendo um grande campeonato. Não fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos melhorar depois do intervalo. A entrada do Alexsander deu uma saída de bola mais equilibrada que a gente não estava conseguindo ter. Por ser canhoto, mais vertical, fez uma passagem que nos desafogou”, disse antes de complementar.

“A saída do Sobral também mudou a característica de jogo do meio-campo (do Cuiabá). Depois do quarto jogo com a gente a equipe vencer ajuda muito a melhorar a confiança, é o que a vitória traz. Temos que retomar como retomamos. Isso influencia porque o torcedor vai confiante para quarta-feira, contra um grande adversário que é o Palmeiras. Não adianta ficar olhando para muito longe. Vamos com esse caminho. Mais ainda no dia do aniversário do clube, para comemorar com um pouco mais de leveza.

Com o resultado, o Fluminense deixou a lanterna e fica na 19ª posição, com 11 pontos. Agora, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Elogios a Thiago Silva

“Acho que é um pouco desnecessário falar sobre o Thiago. Todos nós o conhecemos. É menino ainda, vai aguentar bem. Temos uma ideia de proteger um pouco mais o sistema para que os zagueiros tenham condição melhor de enfrentamento. Jogadores como Thiago, que tem uma leitura muito boa da jogada, conhece bem os atalhos, vai saber como economizar. Vamos estar atentos a todos os detalhes para que ele não tenha nenhuma baixa. Ele ficar fora seria muito ruim para ele e para todos. A equipe vai encorpando, vamos ter o retorno de Manoel, do Lima, daqui a pouco Felipe (Melo) e Marcelo. Vamos ter duas estreias, provável que estejam à disposição também”, elogiou.

Centroavantes

“O futebol para mim é produtividade. O jogador tem que dar o retorno porque a equipe precisa. A função é muito importante. E você precisa de alguém que consiga entregar a função. Hoje, tivemos uma acréscimo importante de Jhon Arias. Um jogador que, quando pudemos jogar pela direita, que foi na segunda parte, entrega uma jogada ofensiva que ajuda bastante o atacante final. Atacantes de último terço precisam muito da equipe. Não dá mais para fazer como fazia antes: “Vamos arrumar a equipe de trás para frente”. A equipe hoje é toda, é muito completa. O que a gente pode mudar, e que não é tão fácil, é o comportamento da equipe em relação a momentos do jogo. A equipe estava acostumada a produzir bastante, a fazer bastante gols. Então, não fazia muita diferença esse gol que tomava todo jogo. Porque fazia dois, fazia três e ganhava o jogo”.

