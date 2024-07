Fluminense encerra jejuns e volta a vencer fora de casa no Brasileirão

Depois de um longo período de 13 partidas, o Fluminense, enfim, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantanal, a equipe carioca bateu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Kauã Elias, pela 18ª rodada, e deixou a lanterna da competição. De quebra, o Tricolor quebrou alguns incômodos jejuns, que podem dar confiança na briga contra o rebaixamento.

Com a reestreia de Thiago Silva e a volta de Jhon Arias, o técnico Mano Menezes teve quase que a formação ideal e fez com que o time fosse mais sólido na defesa. Felipe Melo e Marcelo ainda seguem de fora do time, pois se recuperam de lesões, enquanto Ignácio e Kevin Serna não puderam estrear. Nonato, por sua vez, entrou no segundo tempo.

Em campo, Thiago Silva trouxe mais experiência e qualidade, e o Fluminense não sofreu gol pela primeira vez no campeonato após 17 rodadas. Desde a saída de Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia, o sistema defensivo enfrenta dificuldades e tenta se acertar. O experiente zagueiro mostrou que tem plenas condições de dar um norte e equilibrar o setor.

Para ganhar confiança

O Tricolor voltou a vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro após 235 dias. Afinal, o último triunfo tinha sido contra o Santos por 3 a 0, na Vila Belmiro, em novembro do ano passado. Esta foi a segunda vitória nesta edição da competição, visto que o time só havia vencido o Vasco, no Maracanã, em abril, pela 3ª rodada.

Por fim, a equipe carioca agora soma 11 pontos e ocupa a 19ª colocação. Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Palmeiras na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Até o momento, mais de 37 mil torcedores já adquiriram ingressos para o primeiro jogo de Thiago Silva no Maracanã depois de 16 anos.

