Faixa de capitão e elogios de Mano: a reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense

Foram longos 16 anos para que a torcida do Fluminense reencontrasse o ídolo Thiago Silva. Depois de uma carreira consolidada no futebol europeu, o “Monstro” está de volta e reestreou no triunfo por 1 a 0 sobre o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão. Assim, o time ganha confiança para uma possível arrancada no Brasileirão.

O camisa 3 deu mais qualidade e experiência a um setor que sofria desde o início da temporada. Com a saída de Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia, a defesa tricolor jamais foi a mesma e também sucumbia diante das bolas aéreas. Em campo, o defensor teve uma boa atuação e deu sinais que pode corrigir os problemas do setor.

Ao contrário do que se esperava, Thiago Silva ficou em campo durante os 90 minutos sem ser substituído mesmo com os seus 39 anos. E o Dourado foi um adversário difícil, que vendeu caro a derrota e incomodou a defesa. Mas a velha qualidade nas antecipações e o bom posicionamento do zagueiro chamaram a tenção.

Por outro lado, ele só cometeu um erro em uma disputa com Isidro Pitta, que se movimentou em suas costas, mas Fábio afastou o perigo. Na frente, aproveitou um cruzamento de Jhon Arias e quase marcou, de cabeça, porém Walter fez a defesa e salvou o Cuiabá.

Elogios do comandante

Mesmo ainda sem ritmo de jogo, o defensor mostrou que pode suportar o intenso calendário brasileiro, porém devido à idade, terá que intercalar partidas, como afirmou na coletiva da última sexta-feira (20). No entanto, o técnico Mano Menezes encheu o zagueiro de elogios e disse que ele irá suportar bem a quantidade de jogos.

“Acho que é um pouco desnecessário falar sobre o Thiago. Todos nós o conhecemos. É menino ainda, vai aguentar bem. Temos uma ideia de proteger um pouco mais o sistema para que os zagueiros tenham condição melhor de enfrentamento. Jogadores como Thiago, que tem uma leitura muito boa da jogada, conhece bem os atalhos, vai saber como economizar. Vamos estar atentos a todos os detalhes para que ele não tenha nenhuma baixa. Ele ficar fora seria muito ruim para ele e para todos. A equipe vai encorpando, vamos ter o retorno de Manoel, do Lima, daqui a pouco Felipe (Melo) e Marcelo. Vamos ter duas estreias, provável que estejam à disposição também”, disse.