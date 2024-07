Santos x Coritiba, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Santos e Coritiba se enfrentam pela 17ª rodada da Série B, nesta segunda-feira (22/7). O duelo é na Vila Belmiro e a bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília). O Peixe está na ponta da classificação, com 29 pontos. Enquanto isso, o Coxa aparece na 13ª posição, com 20 pontos. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva às 18h30, com um pré-jogo que te coloca por dentro de tudo o que vai acontecer na Vila. E assim que a bola rolar, Daniel Teles estará na narração.