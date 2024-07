Pulgar celebra evolução da irmã na luta contra depressão

Erick Pulgar usou as redes sociais neste domingo (21) para celebrar uma vitória muito mais importante que a do Flamengo sobre o Criciúma, no sábado. Através de uma publicação emocionante, o chileno revelou que sua irmã superou mais uma etapa na luta contra a depressão e, inclusive, fez um alerta aos seguidores sobre saúde mental.

A publicação de Pulgar, apesar de destinada à irmã, Paola, também serviu de alerta para outras pessoas que enfrentam a mesma batalha. Em um trecho, o chileno fala sobre a importância da rede de apoio e do auxílio profissional durante o processo: “lembre-se que leva tempo”.

Pulgar esteve em campo na vitória de virada sobre o Criciúma, por 2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília. Escalado entre os titulares, o volante deixou os gramados aos 69 minutos para entrada de Luiz Araújo.

PUBLICAÇÃO DE PULGAR

“Queridos amigos e familiares, hoje quero compartilhar uma notícia que enche meu coração de alegria. Minha irmã está melhorando significativamente na sua luta contra depressão. Ver sua força e determinação tem sido uma inspiração enorme para todos nós”, e prosseguiu:

“Para todas pessoas que estão passando por um momento semelhante, quero dizer que não estão sozinhas. A depressão pode nos fazer sentir isolados e sem esperança, mas sempre há luz no fim do túnel. Procure apoio em seus entes queridos, fale com um profissional e lembre-se que é um processo que leva tempo, mas a melhoria é possível. Cada pequeno passo conta e cada dia é uma oportunidade para seguir em frente. Mantenha-se forte”.

REPERCUSSÃO

Não demorou muito para que companheiros e ex-colegas de Flamengo demonstrassem apoio ao chileno nos comentários. Everton Cebolinha, Fabrício Bruno e Matheus Gonçalves deixaram mensagens de carinho ao amigo, além de Matheuzinho, agora do Corinthians.

Rubro-negros também se sensibilizaram com a situação familiar de Erick Pulgar. O volante estava sofrendo duras críticas pelo desempenho na vitória sobre o Criciúma, no sábado (20), e os torcedores entenderam que a má fase pode estar atrelada ao momento difícil vivido por sua irmã.

O Pulgar acabou de postar um textao e fotos da irma dele, ele agradecendo que ela esta se livrando da depressao, talvez isso explique ele em campo — Talita (@PullerioCRF) July 21, 2024





FLAMENGO NÃO CONTA COM PSICÓLOGO

A saúde mental tem sido, inclusive, uma das pautas mais exigidas pela torcida do Flamengo nos últimos anos. O clube está entre os quatro da Série A que não contam com um psicólogo à disposição no quadro de funcionários. De acordo com Marcos Braz, há um profissional no Sub-20 que pode ser utilizado pelos jogadores do elenco principal.

“Nós temos isso na base. Até o sub-20, vários jogadores que estão treinando nos profissionais, se quiserem e se sentirem à vontade, têm à disposição (um profissional de psicologia). Mas às vezes o atleta não quer ou acha que não precisa”, disse Braz.

Rodolfo Landim confidenciou recentemente, durante uma reunião com o Grupo FAT, que sete jogadores fazem tratamento com psicólogo do clube. Ou seja, o Flamengo tem profissionais à disposição para os casos de necessidade, mas não há psicólogo esportivo responsável por identificar possíveis gatilhos e ansiedades na prática esportiva.





SAÚDE MENTAL

“Agora as pessoas em situações de crise podem ser atendidas em qualquer dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que é formada por vários serviços de saúde com finalidades e características distintas. Em suma, são serviços da rede pública de saúde do SUS que seguem os princípios fundamentais da universalidade, integralidade e equidade, buscando proporcionar atendimento acessível, amplo e justo para todos e todas”.

Uma série de ONGs e instituições oferecem atendimentos gratuitos a programas de saúde mental para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre elas: Ipefem (Instituto de Pesquisas e Estudos do Feminino), CVV (ligar 188 – gratuito), Instituto Bem do Estar, Instituto Borboleta azul, Mapa da Saúde Mental e outros.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.