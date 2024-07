Internacional x Rosario Central: escalações, onde assistir, arbitragem

Na noite desta terça-feira, 23/7, às 21h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Rosario Central. O jogo no Beira-Rio vale pela volta dos playoffs (repescagem) da Copa Sul-Americana. Como perdeu na ida, por 1 a 0, na Argentina, o Colorado tem de vencer por um gol para levar o duelo para a prorrogação. Mas se vencer por dois gols avançará diretamente às oitavas.

O vencedor deste duelo no Beira-Rio – que estará cheio, afinal a previsão é de pelo menos 40 mil torcedores – terá como rival nas oitavas da Sul-Americana o Fortaleza.

Onde assistir

Os canais SBT (aberto para RS), ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Internacional

O treinador Roger Machado usou os treinos deste domingo e desta segunda-feira para ajustar os últimos detalhes na formação da equipe. Como imagina que o Rosario administrará a vantagem da ida e, dessa forma, irá jogar mais fechado, Roger espera que o setor de criação crie oportunidades tanto pelas pontas quando pelo centro. Para ter sucesso nesta ideia, conta com a volta de Alan Patrick. O craque do time foi desfalque na derrota contra o Botafogo, pois cumpriu suspensão no Brasileirão. Além disso, tudo indica que começará com Bruno Henrique como volante, deixando Rômulo no banco.

Dois outros jogadores estão de volta. Assim, assumem vagas no time titular. Na frente, Enner Valencia se recuperou de lesão no quadril e fará dupla de ataque com Borré. Na defesa, o lateral direito Bustos está de volta após curar o seu problema na coxa direita.

Como chega o Rosario Central

No fim de semana, os “Canalhas” enfrentaram o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino, com seu time de reservas. Tudo para resguadar força máxima para o duelo contra o Internacional. Assim, apenas o goleiro Broun começou jogando, com Copetti, Campaz e Ibarra entrando durante a partida que terminou com vitória do Rosario por 4 a 2.

O volante Giaccone, que fez o quarto gol contra o Sarmiento e realizou ótimo jogo, pode ser a novidade num time que deve ter praticamente a mesma base do jogo de ida. Caso Giaccone entre, Lovera iria para o banco.

INTERNACIONAL X ROSARIO CENTRAL

Data e horário: 23/7/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegte (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Bruno Gomes, Bruno Henrique, Wesley e Patrick; Enner Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado

ROSARIO CENTRAL: Broun; Coronel, Facundo Mallo, Quintana e Sández; Lovera ( Giaccone), Ibarra, Mauricio Martínez e Campaz; Enzo Copetti e Marco Ruben. Técnico: Miguel Russo

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran e Andrés Nievas (URU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

