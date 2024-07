Fluminense anuncia contratação do atacante Kevin Serna

O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (22), mais um reforço para o restante da temporada 2024. Trata-se do atacante Kevin Serna.

O jogador de 26 anos, nascido na Colômbia e naturalizado peruano, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até dezembro de 2027. O atleta estava no Alianza Lima (PER).

LEIA MAIS: Fluminense encerra jejuns e volta a vencer fora de casa no Brasileirão

Serna, que marcou dois gols contra o Fluminense na atual Libertadores, comemorou o acerto. Ele não escondeu a felicidade em acertar com o Tricolor carioca, celebrando, então, o novo passo em sua carreira.

“É uma sensação única, de muita felicidade e responsabilidade com o que significa estar em um clube tão grande como o Fluminense, sabendo o peso do escudo que carrego no peito e que tenho que representá-lo da melhor maneira. Estou muito feliz com esse momento da minha carreira”, disse o jogador.

Nascido em Popayán, na Colômbia, Kevin Serna iniciou a carreira nas categorias de base do Deportes Tolima, mas logo se transferiu para o Porto (POR). Após formação no clube europeu, se profissionalizou, assim, no Desportivo Luqueño, clube que revelou o ídolo Romerito. Depois, o atleta defendeu clubes como Santa Rosa (PER), Los Chankas (PER) e Tarma (PER) antes de se destacar no Alianza Lima.





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.