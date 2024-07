Borussia Dortmund tem interesse na contratação de Yan Couto

O Borussia Dortmund está no mercado em busca de reforços e tem o interesse na contratação de Yan Couto, lateral-direito de 22 anos. O brasileiro, que pertence ao Manchester City, jogou emprestado ao Girona na última temporada. De acordo com informações do jornal alemão ‘Sky Sports’, os clubes já iniciaram as conversas, mas ainda não chegaram a um acordo sobre o valor da transferência.

Além disso, o jornalista italiano Fabrizio Romano afirma que o Dortmund está disposto a pagar entre 20 e 25 milhões de euros (R$ 120 a 151 milhões) pelo ex-jogador do Coritiba. No entanto, o Manchester City quer 40 milhões de euros (R$ 242 milhões) para libertar o brasileiro.

Ao mesmo tempo, Yan Couto estaria disposto à transferência. No fim da última temporada, ele renovou seu contrato com o Manchester City até junho de 2026, preparando-se para uma possível negociação.

Contratado pelo City em 2020, o brasileiro nunca jogou pelo clube inglês. Ele foi emprestado ao Girona em 2020/21, ao Braga no ano seguinte, e voltou ao Girona por mais duas temporadas.

Na última temporada, Yan se destacou no time catalão e ajudou o clube a se classificar pela primeira vez para a Champions. O lateral fez dois gols e deu oito assistências em 39 jogos, além de receber suas primeiras convocações para a Seleção Brasileira.

