Seleção Brasileira realiza trabalho na academia nesta segunda-feira (22), em Bordeaux

O treinamento da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (22), foi diferente do que as jogadoras estão acostumadas desde o início da preparação para as Olimpíadas, ainda na Granja Comary, na Região Serrana do Rio (no dia 4 de julho). Em Bordeaux, na França, as atletas receberam folga das atividades no campo e realizaram exercícios regenerativos na academia do hotel.

Enquanto as jogadoras ficaram na academia, o técnico Arthur Elias se reuniu com os seus auxiliares para seguir com o planejamento para os jogos da fase de grupos. O primeiro jogo será na quinta-feira, contra a Nigéria. Posteriormente, o Brasil encara o Japão e a Espanha.

Na parte da noite, o treinador se reunirá com as atletas para passar as informações. Nesse encontro, será aprofundada a ideia de jogo para a partida contra a Nigéria.

Programação da Seleção

A Seleção Brasileira volta a treinar na terça-feira, no Stade Stehelin, em Bordeaux. A imprensa terá acesso aos 15 minutos iniciais das atividades. Assim como nos treinamentos anteriores, os trabalhos contarão com cobranças de pênaltis.

