Tiago Leifert detona polêmica sobre pênalti em Flamengo x Criciúma

O jornalista Tiago Leifert comentou sobre o pênalti inusitado marcado no duelo entre Flamengo e Criciúma pelo Brasileirão. Em uma live com o também jornalista Victor Canedo, o ex-Globo avaliou a polêmica sobre a marcação da infração como uma reação do sentimento de “antiflamenguismo”.

Para Leifert, o árbitro acertou na jogada e seguiu o que prevê o manual de regras do futebol.

“Só é polêmico porque é o Flamengo. Então tem um sentimento de antiflamenguismo, de achar que o Flamengo é favorecido pela arbitragem, aquela coisa toda, que cria uma aura de injustiça e de irregularidade neste lance. Mas foi uma cravada da arbitragem, que merece elogios. É um pênalti claríssimo. E outra, o juiz tinha que ter parado o jogo? Não. Não é isso que diz a regra”, disse o jornalista sem seu canal, além de citar o histórico lance de Diego Souza e Cássio na Libertadores de 2012 para exemplificar o ocorrido no jogo do Brasileirão.

“Se a regra é que ele tinha que ter parado o jogo, vou dar um exemplo. Libertadores da America. Vasco e Corinthians. Contra ataque. O Diego Souza vai com a bola. Era só o gandula do Corinthians jogar a bola. O Cássio não teria feito aquela defesa heroica. Se tem que parar quando entra a bola em campo, você é gandula. Não é que tem que parar (…). Se fosse o goleiro que tivesse de propósito colocado uma bola para dentro do campo, aí sim teria que parar. Mas não foi isso que aconteceu”, completou no TiaGOL.

Veja a declaração completa:

"Esse pênalti só é considerado polêmico pq é o Flamengo. O fato de ser o Flamengo distorceu isso aqui, que é uma cravada da arbitragem que merece elogio" Tiago Leifert pic.twitter.com/NNE63btKWq — O Malvadãoᶜʳᶠ (@MalvadaoCRF) July 22, 2024

Gramado é alvo de crítica

A condição dos gramados no Brasil também foi alvo de críticas de Leifert, principalmente do estádio Mané Garrincha que recebeu o jogo entre as equipes carioca e catarinense.

“Os dois jogos mandados no Mané Garrincha, esquece o resultado. Cara, não pode, não pode! Era um pasto aquilo lá, está muito ruim, fica feio. Esse produto que supostamente se a Liga se formar, vai vender para o exterior, está feio, o gramado é a pele do futebol”, lamentou Leifert, que citou a falta de fiscalização e apoio da CBF neste sentido.

Lance polêmico em Flamengo x Criciúma

Aos 39 minutos, com a partida empatada por 1 a 1, Cebolinha recebeu passe na área. Contudo, quando foi armar para finalizar, ele viu a bola saindo de sua direção. Afinal, Barreto, jogador do Criciúma, chutou uma segunda bola que estava no campo na direção da bola de jogo.

Essa segunda bola, aliás, foi jogada dentro do gramado por um torcedor do Flamengo.

