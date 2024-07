Grêmio anuncia a contratação de dinamarquês ex-Barcelona

O Grêmio confirmou a contratação do centroavante Martin Braithwaite, ex-Barcelona. O clube gaúcho anunciou o acordo com o ex-jogador do Barcelona e aguarda a realização de exames médicos para assinar contrato com o dinamarquês. O vínculo deve ser até o final de 2025.

LEIA MAIS: Cristaldo treina e pode ser reforço do Grêmio contra o Corinthians

O atacante dinamarquês, aliás, atuou no futebol da Espanha desde 2018, mas passou antes por Middlesbrough, da Inglaterra, Bordeaux e Toulose, da França. Em 2019, ele, inclusive, vestiu a camisa do Barcelona para substitui Luis Suárez, depois de atuar no Leganés. Braithwaite, aliás, defendeu o Espanyol nas últimas duas temporadas europeias.

Braithwaite, aliás, ainda defendeu a Dinamarca nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar. Em 2021, disputou a Eurocopa. Além do dinamarquês, o Grêmio tem Diego Costa e Arezo para a posição.

Após a chegada de quatro reforços, sendo dois para o ataque — Alexander Aravena e Matías Arezo —, o Tricolor trouxe mais um nome para melhorar o elenco. O Grêmio segue na disputa da Copa do Brasil e da Libertadores, além do Brasileirão, que está brigando para sair da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook