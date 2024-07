Destaque na goleada, Otero exalta a força do Santos na Vila Belmiro

O Santos aplicou uma sonora goleada por 4 a 0 diante do Coritiba, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. Um dos destaques do time nesta segunda-feira foi o meia Otero, que participou dos quatro gols, mas não balançou a rede.

Logo depois do confronto, o venezuelano deixou claro que o pensamento do elenco é aproveitar o fator Vila Belmiro e exaltou a sua participação no jogo.

“Feliz pela vitória, agradecer a Deus. A gente já tinha falado isso antes do jogo, que aqui na Vila não podemos perder pontos. A gente mereceu a vitória, independente dos quatro gols. O time inteiro está de parabéns. Não saiu meu gol, mas participei de outros. Queria fazer um gol, porque hoje é um dia especial porque meus filhos gêmeos fazem 6 meses”

Com o triunfo dentro de casa, o Santos alcançou os 32 pontos e abriu vantagem na liderança da Série B. Atualmente, o Peixe tem quatro pontos perante o Vila Nova-GO, vice-líder.

Vale citar, que Otero foi um dos reforços do Peixe para a temporada 2024. Desde a sua chegada, ele disputou 31 jogos, anotou quatro gols e deu quatro assistências.

