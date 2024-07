PSG vai investir em dupla portuguesa para reforçar meio-campo

Campeão francês na última temporada, o PSG quer elevar seu nível competitivo para, enfim, conquistar sua primeira Liga dos Campeões. Para isso, o clube do Parque dos Príncipes negocia com João Neves, do Benfica, e monitora a situação de de Bruno Fernandes, do Manchester United. Os dois, inclusive, jogaram por Portugal na Eurocopa.

A diretoria do clube parisiense quer investir forte neste mercado de transferências. O jornal francês ‘L’Equipé’ divulgou o interesse do PSG em Bruno Fernandes nesta segunda-feira. Após cinco anos, o clube parisiense poderá finalmente contar com o meia.

O PSG, aliás, não conta com nenhum jogador em seu elenco com características parecidas com as de Bruno Fernandes, o mais próximo do português no elenco é o meia coreano Kang-in Lee. Para atuar pelos lados no ataque, o clube conta com Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Marco Asensio, além de Xavi Simons, que deve ser negociado.

Principal nome dos Red Devils nos últimos anos, Bruno chamou a atenção dos parisienses pelo futebol apresentado, e pelo poder de liderança exercido em Old Trafford. Já João Neves é uma revelações do futebol lusitano nos últimos anos. O PSG, aliás, tenta acelerar a negociação com o jogador, de acordo com o jornal ‘O Jogo’.

Além do meio-campo, o PSG também deseja reforçar o ataque após saída de Mbappé para o Real Madrid. Victor Osimhen, do Napoli, aparece como principal candidato para assumir o posto de artilheiro em Paris, enquanto o inglês Jadon Sancho é mais um que pode aparecer no Parque dos Príncipes. Sancho também atua no Machester United.

