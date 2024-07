Guardiola rasga elogios a Savinho, mas revela insatisfação com janela do City

Tetracampeão inglês pelo Manchester City e com vasto prestígio mundial, Pep Guardiola se mostrou impressionado com a habilidade de Savinho nos treinos. A partir desta terça-feira (23), o técnico espanhol terá a oportunidade para testar o brasileiro, já que iniciará a pré-temporada dos Citizens. O desafio será contra o Celtic às 20h30 (de Brasília).

O treinador espanhol rasgou elogios ao comentar sobre o que viu de perto em relação ao atacante da Seleção Brasileira, o principal reforço do clube para esta janela.

“Ele pode jogar nos dois lados e até pelo meio. Seu um contra um é devastador”, declarou o técnico. “Nós temos alguns pontas que podem atuar dos dois lados. Agradecemos ao Girona, porque sem o trabalho que fizeram com ele, sobretudo o técnico e os jogadores, não seria possível trazê-lo para cá”, iniciou Pep.

Entretanto, o entusiasmo com Savinho não apaga a insatisfação do comandante com a janela de transferências do City.

“Muitos jogadores querem vir para o Manchester City, mas não chegamos a um acordo com os clubes porque eles pedem muito, muito dinheiro. Tenho uma longa, longa lista. Provavelmente temos uma lista maior de jogadores que não conseguimos contratar do que os que vieram mesmo”, ressaltou.

Por fim, Guardiola não cravou a permanência de todo o elenco atual pra a próxima temporada. Caso ocorra alguma saída, o treinador não abrirá mão de novos nomes para fortalecer o elenco.

“Se alguém for embora, vamos falar sobre isso (contratar reforços). Claro, até o último dia, existe a chance de mudar o elenco. Não descarto a possibilidade de ter novos jogadores, mas acredito que 85, 90, 95% do elenco será o mesmo”.

