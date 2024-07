Flamengo sofre duas baixas para a partida contra o Vitória

O técnico Tite contará com duas baixas para a partida contra o Vitória, na quarta-feira (24), em Salvador. O Flamengo informou que Wesley e Pulgar não viajarão com o elenco para o confronto. Por outro lado, o treinador promoverá outras mudanças na equipe titular.





Wesley, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, fica no Rio de Janeiro para cuidar do problema. Já Pulgar se recupera de um quadro de gastroenterite. Além deles, Bruno Henrique, que trata de torção no tornozelo direito, segue fora.

Mudanças no time titular

Sem Wesley, Varela retornará ao time titular. Assim como Matías Viña, que entra no lugar de Ayrton Lucas. Já no miolo da zaga, Léo Pereira fará dupla com Fabrício Bruno, e David Luiz fica no banco.

Quem está de volta à lista de relacionados é o volante Allan, que cumpriu suspensão na última rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.