Tainá, goleira da Seleção, exalta trabalho de preparação para as Olimpíadas

Falta pouco para a estreia da Seleção Brasileira feminina nas Olimpíadas, na França. O primeiro desafio da Canarinho será na quinta-feira, contra a Nigéria, em Bordeaux. A bola rola às 14h (de Brasília). Assim, na reta final da preparação, a goleira Tainá ressaltou o trabalho da comissão técnica, que ela conhece desde os clubes.

“Estamos trabalhando muito forte dentro e fora de campo para fazer boas partidas e conquistar os pontos necessários para avançar na competição. Estamos estudando bastante as adversárias. Aliás, é jogo a jogo, ponto a ponto, tudo com muito preparo e trabalho”, disse Tainá ao site oficial da CBF.

“Para mim foi uma honra ter trabalhado com eles na época de Corinthians, Audax e Centro Olímpico e ainda poder reencontrá-los na Seleção. Então, é uma comissão que eu gosto muito, que me ajudou bastante a crescer dentro e fora de campo”, completou.

O técnico Arthur Elias convocou as goleiras Tainá (América-MG) e Lorena (Grêmio) para os Jogos. A tendência é que a gremista inicie as Olimpíadas no time titular.