Mãe de Neymar posta foto com neta caçula e chama atenção com detalhe na legenda

A família cresceu, e o coração da vovó babona também! Na última segunda-feira (22), Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, compartilhou seus primeiros registros com Helena, terceira filha do jogador, nas redes sociais. A bebê é fruto da relação extraconjugal do atleta com Amanda Kimberlly e nasceu no dia 3 de julho.

“Seja bem-vinda, bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”, escreveu Nadine.

A legenda escolhida por Nadine Gonçalves chamou bastante atenção dos fãs mais atentos. Isso porque a vovó fez a mesma publicação no nascimento de Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi.

FAMILIARES E AMIGOS REAGEM

Um dos primeiros comentários da publicação partiu de Rafaella, madrinha de Helena, com emojis emocionados. Carol Dantas, ex-mulher e mãe do primeiro filho de Neymar, apareceu logo depois e reagiu com figurinhas de coração.

Seguidores também interagiram com o post de Nadine e fizeram comparações sobre a semelhança da bebê com Neymar. Outros focaram na legenda da avó: “Se colocar um ‘a’ diferente, o povo vai falar que gosta mais de uma que da outra”, disse um internauta.

NEYMAR COMPARTILHA FOTO DE HELENA

Na semana passada, Neymar apareceu nas redes sociais para publicar o rosto da terceira filha. O astro do Al-Hilal compartilhou um carrossel de fotos de Helena, inclusive com o primogênito, Davi, ao lado da irmã mais nova.

Apesar de só ter compartilhado sobre a filha há quatro dias, Neymar esteve presente na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, para o nascimento de Helena. O jogador estava acompanhado da irmã, Rafaella, e da mãe, Nadine.

