Carlos Alberto pode permanecer no Botafogo após desfalques

Carlos Alberto pode ser a solução caseira para substituir Júnior Santos e Eduardo. O atacante estava próximo de deixar o clube, mas agora pode ser que permaneça e ganhe oportunidades de atuar no time do técnico Artur Jorge.

Sem espaço no time carioca, o atacante deixaria o Alvinegro por empréstimo para um clube de Portugal. No entanto, agora ele fica para ajudar a equipe por causa dos desfalques de dois jogadores ofensivos importantes na temporada do Botafogo. Os dois são os artilheiros da equipe neste ano.

Júnior Santos sofreu uma lesão na última partida, contra o Internacional. Por isso, ele realizou exames na última segunda-feira (22) e constatou uma fratura na tíbia. Segundo o clube, o jogador fica fora por tempo indeterminado. O atacante é o artilheiro do Botafogo nesta temporada, com 18 gols, em 41 jogos.

Já o meia Eduardo, com oito gols, não deve mais atuar na temporada. O jogador passou por uma cirurgia na coxa direita e o tempo estimado para o retorno é de cinco meses. Ele se machucou na cobrança de pênalti no triunfo contra o Vitória pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro.

Com duas baixas importantes, Carlos Alberto pode se encaixar no esquema tático de Artur Jorge e fazer a função que os dois exerciam muito bem: a de segundo atacante por trás do centroavante.

