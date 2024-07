Guardiola afirma que De Bruyne segue no Manchester City

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, garantiu que Kevin De Bruyne continuará no clube, apesar dos rumores sobre uma possível transferência para a Arábia Saudita nesta janela de transferências do verão europeu. Além disso, o próprio jogador havia mencionado essa possibilidade em uma entrevista antes da Eurocopa 2024.

O jogador, que ainda tem um ano de contrato, afirmou no mês passado que consideraria uma oferta devido ao “dinheiro incrível” envolvido, priorizando o conforto de sua família.

No entanto, Guardiola não está preocupado com a situação de um dos líderes do elenco do City.

“Não, o Kevin não vai embora”, disse o espanhol aos jornalistas durante a pré-temporada do clube nos EUA. Ele também afirmou que se um jogador quiser sair, mesmo que para a MLS, diria “vá para onde ele e sua família se sintam bem.”

Guardiola analisa outras possibilidades no mercado

Eberechi Eze, do Crystal Palace, tem sido especulado no City, e o goleiro brasileiro Ederson também tem atraído interesse da Arábia Saudita. Apesar disso, Guardiola acredita que o mercado será tranquilo para o time de Manchester.

“Se alguém sair, vamos falar sobre isso, e, claro, até o último dia da janela de transferências há chances. Não excluo a possibilidade de novos jogadores, mas penso que há 85, 90, 95% de chances de mantermos o mesmo elenco”, destacou.

