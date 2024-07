Palmeiras finaliza preparação e tem quatro desfalques contra o Fluminense

O Palmeiras finalizou a preparação para encarar o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira tem alguns desfalques para o compromisso contra o Tricolor.

Na manhã desta terça-feira, os atletas foram a campo e fizeram ensaios com movimentações e marcações específicas, além de transições. Em seguida, houve um recreativo e aprimoramento de finalizações.

São quatro titulares fora por conta de lesão. Além de Piquerez e Estêvão, o treinador ganhou mais dois problemas: Murilo e Mayke, que se lesionaram contra o Cruzeiro, no último sábado. Bruno Rodrigues, fora há bastante tempo por conta de problema no joelho, completa o departamento médico do Alviverde.

Todavia, Abel Ferreira também tem notícia boa. Afinal, ele tem o retorno de Richard Ríos, que estava com a seleção da Colômbia na Copa América e ganhou alguns dias de descanso após a competição. O volante treinou nesta semana e vai para o jogo. Assim como Lázaro, que pode pintar no banco de reservas após se recuperar de lesão.

Veja provável escalação do Palmeiras

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López.

Sem Piquerez, Abel deve dar mais uma chance a Vanderlan. O lateral-esquerdo falou sobre a dificuldade de enfrentar o Fluminense no Maracanã.

“Jogar contra o Fluminense no Maracanã é sempre difícil. Joguei duas vezes lá, essa é a terceira. Gosto do campo, da atmosfera, é um estádio histórico. Nos preparamos bem, como fazemos para todos os jogos, e vamos em busca de mais uma vitória. O nosso elenco tem grandes jogadores e grandes pessoas, isso ajuda muito a gente dentro e fora de campo. A minha preparação é a mesma, seja para jogar cinco ou 90 minutos. Estou preparado para todos os jogos que vem pela frente”.

