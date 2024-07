Corinthians deve ter mudanças para enfrentar o Grêmio

O Corinthians segue preparação para enfrentar o Grêmio, às 20h (de Brasília) de quinta-feira (25), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão deve ter mudanças para o duelo contra o Tricolor.

Afinal, o clube do Parque São Jorge deve ter a volta do meia Igor Coronado, que não enfrentou o Bahia por conta de dores no quadril. O jogador participou normalmente do treino com o restante do elenco, que foi dividido em dois grupos pelo técnico Ramón Díaz.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no domingo, contra o Bahia, fizeram uma atividade regenerativa e um exercício com bola no gramado. O restante do grupo foi a campo após passar pela academia. Em seguida, o treinador comandou uma atividade de ataque contra defesa e um coletivo.

Raniele volta ao Corinthians

O Timão terá a volta também do volante Raniele, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Ele deve assumir o lugar de Alex Santana, que levou o terceiro cartão amarelo, bem como o zagueiro Gustavo Henrique.

LEIA MAIS: Corinthians se aproxima de acerto com novo patrocinador máster

Dessa maneira, Ramón Díaz deve mandar a campo a seguinte formação: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Fagner), Raniele, Ryan, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

O Corinthians tenta manter a boa fase e emplacar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias seguidas, deixou a zona do rebaixamento e abriu três pontos sobre o Vitória, primeiro time do Z4, chegando à 14ª colocação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.