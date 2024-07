São Paulo anuncia a contratação do volante Marcos Antônio

O São Paulo anunciou, na noite desta terça-feira (23), a contratação do volante Marcos Antônio. Ele assinou vínculo por empréstimo válido até o meio de 2025, junto à Lazio, da Itália. A negociação já estava acertada, tendo a confirmação do diretor Carlos Belmonte.

O Tricolor vai pagar R$ 900 mil para contar com Marcos Antônio por empréstimo e terá uma obrigação de compra por 4,2 milhões de euros (quase R$ 26 milhões, pela cotação atual).

O Flamengo era o principal concorrente do Tricolor do Morumbi na negociação, já que o clube carioca tentava desde o mês passado fechar com Marcos Antônio, mas esbarrou na pedida da Lazio. O Rubro-Negro também buscava um empréstimo.

Marcos Antônio tem 24 anos e disputou a última temporada pelo PAOK, da Grécia, emprestado pela Lazio. Ao todo, foram 17 jogos pelo clube grego em 2023/24 e três gols marcados.

Cria do Athletico, o brasileiro tem contrato com a Lazio até junho de 2027 e acumula passagens por mais dois clubes europeus: o Estoril, de Portugal, e o Shakhtar, da Ucrânia.

Marcos Antônio chega para suprir a “saída” de Alisson, que passará por uma cirurgia e só deve voltar a jogar em 2025 pelo São Paulo. Dessa forma, os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla são as atuais opções para o setor. O volante, aliás, tem quatro títulos no Velho Continente, todos pelo Shakhtar. Marcos Antônio defendeu a Seleção Brasileira em três categorias de base: Sub-17, Sub-20 e Sub-23.

