Ex-Vasco, Yuri Lara comenta sobre briga do Yokohama FC por acesso no Japão

O volante Yuri Lara é um dos destaques do Yokohama FC no ano de 2024 no futebol japonês. A equipe está na 3ª posição da J-League 2 com 50 pontos após 24 rodadas, e segue firme na briga pelo título da competição e o acesso a J-League, principal divisão do país.

Com passagem no Brasil por equipes como Vasco, CSA e Bahia, Yuri está desde 2023 no clube japonês, e atuou em 24 partidas neste ano. Com dois gols e uma assistência até aqui, é um dos principais nomes do time na temporada. O volante comemorou a boa campanha do Yokohama FC na Segunda Divisão do Japão, e falou que o mérito é de todo o grupo.

“Fico feliz pelo desempenho do clube na temporada. É um ano muito bom para mim dentro de campo, de poder estar atuando bem e poder ajudar o Yokohama FC nos seus objetivos, mas o mérito é de todo o grupo. Espero que possamos continuar com as boas atuações nos próximos jogos para ficarmos cada vez mais perto do acesso e continuar na briga pelo título”, disse Yuri.

Momento de recuperação

A J-League 2 atualmente está em um período de pausa, e retorna apenas no dia 3 de agosto. Yuri também comentou sobre esse tempo sem jogos. Ele falou da importância de utilizar esse tempo para voltar para a sequência da temporada ainda mais forte.

“É um período importante de descanso para recuperarmos todas as energias e voltarmos ainda mais forte para a sequência da temporada. Sabemos que precisamos fazer valer esse período também para melhorarmos cada vez mais dentro de campo, e continuarmos com as boas atuações no restante do ano, para chegarmos lá na frente disputando por nossos objetivos”, completou o volante.

Yuri e o Yokohama FC voltam a campo no dia 3 de agosto pela 25ª rodada da J-League 2, em duelo contra o JEF United.

