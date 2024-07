Atlético-GO x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos diferentes na tabela, Atlético-GO e Bahia fazem duelo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Dragão caiu para lanterna na última rodada e busca recuperar sequência de vitórias. Do outro lado, o Tricolor ocupa a sexta posição, com 30 pontos.

O Atlético-GO chegou a sua quinta derrota consecutiva após revés diante do Fortaleza na Arena Castelão, resultado que deixou a equipe de Vagner Mancini na lanterna isolada do campeonato com 11 pontos. O Bahia, por sua vez, sofreu duas derrotas consecutivas como mandante e deixou o G-6 após tropeço contra o Corinthians. Com 30 pontos, o Esquadrão de Aço está nove pontos atrás do líder Botafogo e apenas um ponto acima do Cruzeiro, primeira equipe fora do G-6.

Onde assistir

A Globo transmite Atlético-GO x Bahia para os estados de GO e BA nesta quarta-feira (24), enquanto o Premiere realiza a transmissão para todo o Brasil.

Como chega o Atlético-GO

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com dois jogadores. O volante Rhaldney recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão automática, ficando fora do confronto. Além dele, no setor ofensivo, Hurtado também não pode ser relacionado já que foi expulso nos minutos finais do primeiro tempo na partida contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

Em contrapartida, Vagner Mancini terá pela primeira vez à disposição o volante Gonzalo Freitas. O experiente jogador chegou a viajar com o elenco para Fortaleza, porém não teve o nome publicado a tempo no BID para entrar em campo. O Dragão ainda tenta regularizar o atacante Joel Campbell, costarriquenho que disputou três edições de Copa do Mundo.

Como chega o Bahia

O Bahia, aliás, terá alguns desfalques e voltas para o confronto. O zagueiro Kanu, o volante Caio Alexandre e o atacante Biel, afinal, receberam o terceiro cartão amarelo e não viajarão para Goiânia. Em contrapartida, Gabriel Xavier pode formar dupla de zaga ao lado de Cuesta. já no meio-campo, Rezende é quem deve jogar na vaga deixada por Caio Alexandre.

Além das suspensões, o volante Nicolás Acevedo segue em processo de recuperação de uma lesão no joelho direito e está entregue ao departamento médico. No ataque, Biel costuma começar as partidas no banco de reservas, portanto não é desfalque para o time titular.

ATLÉTICO-GO x BAHIA

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data-Hora: quarta-feira, 24 de julho de 2024, 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas, Roni e Shaylon; Luiz Fernando e Janderson. Técnico: Vagner Mancini.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Rezende (Carlos de Pena), Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Gizeli Casaril (CE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

