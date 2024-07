Atlético de Madrid próximo de contratar último artilheiro de La Liga

O Atlético de Madrid está cada vez mais perto de confirmar a contratação de Artem Dovbyk, o artilheiro da última edição do Campeonato Espanhol. O atacante ucraniano, que marcou 24 gols na La Liga 2023/24, foi um dos principais destaques do Girona, terceiro colocado, que confirmou a vaga na fase de grupos da Champions pela primeira vez na história do clube.

Desde a saída de Morata, contratado pelo Milan, Dovbyk é, segundo a imprensa espanhola, o principal alvo do Atlético de Madrid para reforçar o ataque, que também considerou Julián Álvarez, do Manchester City, e Viktor Gyokeres, do Sporting.

Ao mesmo tempo, a cláusula de rescisão de Dovbyk é de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), mas o clube acredita que pode negociar um valor menor, diferente do que aconteceu com Sorloth, do Villarreal, que só sairia por 38 milhões de euros (R$ 228 milhões).

Além disso, a posição de centroavante ficará ocupada, mas o setor ofensivo pode não estar completamente resolvido. Isto porque, com a saída de Memphis Depay, há espaço para mais uma contratação no Atlético.

No entanto, a saída de Dovbyk é um grande golpe para o Girona. Isto porque ele pode ser a segunda principal figura a deixar o time, após Savinho ter se transferido para o City. Além disso, o lateral-esquerdo Yan Couto, também da Seleção Brasileira, é outro que está na mira de gigantes europeus nesta janela de transferências.

