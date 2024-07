Alexsander desfalca o Fluminense contra o Palmeiras

O Fluminense tem mais um desfalque para o duelo contra o Palmeiras. O volante Alexsander sentiu um desconforto na coxa esquerda e está fora da partida desta quarta-feira, às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alexsander foi bem na vitória contra o Cuiabá e era possível que seria um dos titulares diante do Palmeiras. No último domingo, ele entrou no lugar de Martinelli e recebeu elogios do técnico Mano Menezes devido a sua verticalidade no setor de meio-campo.

Apesar de não ter Alexsander, Mano tem duas novidades: o zagueiro Ignácio e o meia Kevin Serna foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e podem ser relacionados. Assim, ficam à disposição do treinador.

O Fluminense deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro após vencer o Cuiabá e agora soma 11 pontos. O próximo compromisso é contra o Palmeiras, nesta quarta-feira.

