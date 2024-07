Fluminense x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

A última rodada do primeiro turno reserva um duelo entre dois gigantes do futebol brasileiro, que convivem com realidades distintas. De um lado, o Fluminense, que luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto, do outro, o Palmeiras, que luta pelo título. Assim, o confronto da 19ª rodada acontece nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Depois do triunfo sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, o Tricolor tenta embalar de vez para iniciar a arrancada no Campeonato Brasileiro. O Alviverde, por sua vez, segue na caça ao líder Botafogo, e a diferença atual é de apenas três pontos. Dessa forma, a equipe paulista soma 36 pontos, enquanto o Glorioso tem 39.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (24) terá a transmissão da TV Globo e dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

Com 11 pontos, o Tricolor deixou a lanterna e agora tenta se aproximar da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá, com 17 pontos. Nesse sentido, Mano Menezes poderá contar com Ignácio e Kevin Serna, que apareceram no BID da CBF. Por outro lado, Guga foi expulso, mesmo no banco de reservas contra o Dourado, enquanto Felipe Melo, Manoel e Lelê seguem de fora. enquanto Marcelo é dúvida.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá desfalques importantes no sistema defensivo para montar a equipe. Após Estêvão e Piquerez, o Palmeiras perdeu mais dois titulares: Mayke e Murilo, ambos lesionados. Na lateral, a tendência é que Marcos Rocha, que já atuou contra o Cruzeiro, seja o titular. Além disso, na zaga, Vitor Reis é o mais cotado para formar dupla com Gustavo Gómez. Por outro lado, Richard Ríos está de volta, enquanto Lázaro está recuperado de lesão.

FLUMINENSE X PALMEIRAS

Brasileirão-2024 – 19ª rodada

Data e horário: 24/7/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Ignácio) e Diogo Barbosa(Marcelo); André, Nonato (Martinelli) e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

