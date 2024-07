Palmeiras x Fortaleza (Brasileirão sub-20): onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (24), Palmeiras e Fortaleza se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo é no Bruno José Daniel, em Santo André. O jogo começa a partir das 15h (de Brasília). O confronto marca dois times estão em alta no torneio. Enquanto o Verdão está na liderança, com 34 pontos, o Leão aparece em terceiro, com 26 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras e Fortaleza será transmitido pela TV Palmeiras, a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras faz a melhor campanha do torneio nacional. Com um estilo de jogo ofensivo e veloz, o Alviverde sobra em relação aos adversários. Até o momento, são 34 pontos em 42 disputados. Apesar do aproveitamento alto, o Verdão vem de um retrospecto mais instável nas últimas cinco jornadas, com três vitórias, uma derrota e um empate. Inclusive, a igualdade ocorreu na rodada passada contra o Atlético-MG (2 x 2)

Como chega o Fortaleza

O Leão é um dos melhores times das últimas rodadas do torneio. Logo depois de perder do (), a equipe emplacou quatro vitórias consecutivas e encaminhou a sua classificação ao mata-mata. Por conta disso, o jogo diante do líder é fundamental, pois agora a comissão técnica e elenco já estão nas contas para garantir uma vaga entre os oito melhores.

PALMEIRAS x FORTALEZA

Brasileirão-Sub-20 2024 – 15ª rodada

Data e horário: 24/7/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Bruno José Daniel, Santo André (SP)

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Jarleysom, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan; Edney, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

FORTALEZA: Murilo; Guilherme Moura, Gustaco Mancha, Tony Lucas, Quarcoo e Kaiky; Fabricio, Bruninho e Tavinho; Daniel Troiano e Landerson. Técnico: Léo Porto.

Árbitro: A definir

Assistentes: A definir

