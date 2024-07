Criciúma x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão, Criciúma e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (24/7), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O Fortaleza vive uma momento excelente. Afinal tem 32 pontos, em quarto lugar, buscam a quinta vitória seguida e, se conseguir, quebrará seu recorde de pontos num único turno de Brasileiro (que é de 33 pontos). Porém, embora o Criciúma esteja num momento ruim, com 17 pontos e próximo do Z4, jamais perdeu em seus domínios para os cearenses. Dessa forma, espera novo sucesso diante do rival.

Onde assistir

O canal Premiere 7 transmite a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Criciúma

Claudio Tencatti tem desfalques para a partida desta quarta-feira. Na frente, Allano, expulso na derrota para o Flamengo, cede a vaga no ataque pela direita para Bolasie. Na lateral direita, Claudinho cumpre suspensão por acúmulo de amarelos. Dessa forma, cede a vaga para Jonathan. Na meiúca, Barrreto também está suspenso. Assim, Higor Meritão e Marquinhos Gabriel lutam pela vaga. Já Newton substitui Ronald, vetado pelo departamento médico.

Como está o Fortaleza

O treinador Vojvoda terá a volta de sua zaga titular, Titi e Brítez, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Atlético-GO. Assim, Cardona volta para o banco de reservas. Já o zagueiro Kuscevic, que levou amarelo contra o Dragão, cumpre suspensão. Outros dois que estão fora por acúmulo de cartões: o curinga Hércules e o atacante Breno Lopes. Co mo Zé Welison se recuperou de lesão e está na relação dos jogadores que viajaram para Santa Catarina, não será surpresa se entre começar como tiutlar no meio de campo. Mas no ataque é provável que Vojvoida vá apenas com dois jogadores: Yago Pikachu e Lucero.

CRICIÚMA X FORTALEZA

18ª rodada da Série A do Brasileirão

Data e horário: 24/7/2024, 19h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Meritão (Marquinhos Gabriel), Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Claudio Tencatti

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Zé Welison, Lucas Sasha e Pochettino; Yago Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Jorge Bernardi e Tiago Diel (RS)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

