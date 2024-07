Chape marca no final e empata com o Sport pela Série B

O Sport foi até a Arena Condá nesta terça-feira (23) e empatou contra Chapecoense, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. O volante Fabrício Domínguez, marcou o primeiro gol da partida aos 28 minutos do primeiro tempo. Todavia, o atacante Mário Sérgio empatou para os mandantes no último lance do jogo. Assim, o confronto encerrou em 1 a 1.

Todavia, a Chapecoense segue sem vencer em seus domínios. E com o resultado negativo se mantém na décima sexta colocação, com 19 pontos. Apenas uma colocação acima da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Sport perde a possibilidade de entrar no G4 e estaciona em sétimo lugar com 25 pontos.

Visitante abre o placar no primeiro tempo

Sem vencer em casa desde abril, a Chapecoense entrou em campo pressionada e se lançou ao jogo, mas acabou surpreendida e sofreu o gol marcado por Fabrício Domínguez, aos 28 minutos. Ele marcou após linda finalização ao invadir a área. Assim, o Sport fez 1 a 0.

Chapecoense marca no finalzinho da partida

Desse modo, atrás do placar, o time alviverde precisou sair para o ataque e buscar ao menos o empate. Desse modo, tomou controle da partida e tentou bastante, mas não conseguiu ameaçar de formar suficiente para empatar o confronto. Aos 40 minutos, Mário Sergio perdeu um gol incrível na pequena área. Porém, às vezes, o futebol é justo e o time mandante chegou ao empate justamente com o atacante Mário Sérgio, no último lance da partida.

Contudo, ainda pelo lado da Chape, o lateral JP Galvão sofreu uma pancada na perna direita. O atleta será conduzido para o hospital, onde passará por exames de imagem para um melhor diagnóstico do caso.

Próximos jogos das equipes

A Chape agora volta a campo no sábado (27) para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira. Todavia, o time pernambucano atuará contra a Ponte Preta, no mesmo, porém em seus domínios.

CHAPECOENSE 1 X 1 Sport

Data: 23/07/2024 (terça-feira)

Local: Arena Condá – Chapeco (SC)

Público e Renda: Não divulgados

Gols: Fabrício Domínguez, 28’/1ºT (0-1); Mário Sérgio, , 51’/2ºT (1-1)

CHAPECOENSE: Matheus Cavichioli, JP Galvão (Maílton ,2ºT), Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Mancha (Perotti, 32’/2ºT), Auremir (Rafael Carvalheira, 2ºT), Tarik (Giovanni Augusto, 22’/2ºT), Marlone, Daniel Cruz (Thomás, 32’/2ºT), Mario Sérgio e Marcinho. Técnico: Umberto Louzer

SPORT: Caíque França, Rosales, Alisson Cassiano, Chico, Dalbert, Felipe, Fabrício Domínguez (Fabio Matheus, 36’/2ºT), Lucas Lima (Tití Ortíz, 18’/2ºT), Barletta (Pedro Vilhena, 37’/2ºT), Zé Roberto (Dieguinho, 30’/2ºT) e Lenny Lobato (Pablo Dyego, 18’/2ºT). Técnico: Mariano Soso

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Miguel Cataneno Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira — Ambos de SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões Amarelos: Caíque França, Dalbert, Chico, Rosales (SPO)

Cartões Vermelhos:

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.