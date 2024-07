Palmeiras tenta quebrar tabu contra os cariocas no Maracanã

Nesta quarta-feira (24), o Palmeiras encara o Fluminense, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que será disputado no Maracanã é mais uma oportunidade para o Verdão quebrar um jejum de sete anos sem ganhar dos cariocas no palco do futebol brasileiro.

O último triunfo Alviverde no local aconteceu pelo Brasileirão de 2017. Na ocasião, o time então comandado por Cuca, derrotou o Flu por 1 a 0. O gol da vitória veio com Egídio, em belo chute de fora da área.

Desde aquela tarde de domingo, o Palmeiras foi ao estádio por mais 12 vezes. No total foram cinco empates e sete derrotas. Curiosamente, o principal algoz do time paulista neste período foi o Fluminense, com quatro vitórias. Inclusive, na temporada passada, o Tricolor levou a melhor por 2 a 1.

Libertadores 2020

Apesar de não conseguir vencer os cariocas pelo Brasileirão, o Palmeiras tem uma vitória recente no local. Pela final da Libertadores de 2020, o Verdão derrotou o Santos por 1 a 0 e faturou o torneio continental pela segunda vez na história.

Veja os números do Palmeiras no jejum do Maracanã:

12 jogos

7 derrotas

5 empates

18 gols sofridos

7 gols marcados

