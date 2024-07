Fluminense terá o retorno de Lima para o duelo contra o Palmeiras, no Maracanã

O Fluminense contará com o retorno do meia Lima para o jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira (24), no Maracanã. Todavia, o técnico Mano Menezes não terá Alexsander, que sentiu desconforto e assim desfalcará o time.

O jovem da base do tricolor era cotado para começar o duelo contra o vice-líder do Brasileirão. A tendência é que Martinelli faça o meio de campo em sua ausência. Curiosamente, o oposto do que ocorreu na vitória sobre o Cuiabá, quando Martinelli saiu para a entrada do companheiro de equipe, no último domingo (21).

Todavia, Lima não atua pelo Fluminense desde 26 de junho, no clássico contra o Flamengo, quando sofreu uma lesão muscular. Assim, ele deve atuar pela primeira vez com Mano Menezes. Contudo, o jogador era peça importante no time comandado por Fernando Diniz, ao fazer uma espécie de coringa e atuar em outras funções além da sua de origem.

Fluminense enfrentará o Palmeiras no Maracanã

Mano Menezes, aliás, pode ter também o zagueiro Ignácio e o meia Kervin, que foram regularizados. O Fluminense chega ao duelo contra o time paulista na 19ª colocação, com 11 pontos em 17 jogos realizados, enquanto o adversário é o segundo colocado e soma 36 pontos.

