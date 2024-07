Santos fica perto de oficializar a venda do zagueiro Joaquim

O Santos está muito perto de sacramentar a venda do zagueiro Joaquim. Logo depois de uma reunião com a diretoria do Tigres-MEX, as duas partes alinharam a parte burocrática. Agora, a expectativa é que o anuncio seja feito nesta quarta-feira (24).

O valor pela compra será de 8 milhões de dólares (R$ 44,7 milhões). Apesar de negociar por um preço alto, 3 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões) serão descontados para quitar uma dívida do Peixe com o clube do México. O motivo é Soltedo, repatriado pelo Santos, que ainda não teve a compra quitada.

Como se a grana do abatimento não fosse o bastante, o Peixe terá que repassar 30% do valor arrecadado ao Cuiabá. O Dourado ainda detém a porcentagem nos direitos econômicos do defensor.

Vale citar, que antes de encaminhar a venda ao Tigres-MEX, Joaquim ficou na mira do futebol brasileiro. O Botafogo, atualmente na liderança do torneio nacional, ficou perto de fechar a contratação, porém, o acordo não avançou.

Em sua segunda temporada com a camisa do Santos, Joaquim participou de 66 partidas, com cinco gols marcados. Ao lado de Gil, ele viveu o seu principal momento na equipe e se tornou um alvo do mercado de transferências.

