Torcida do Inter tenta invadir gramado do Beira-Rio após eliminação

A frustração do torcedor colorado com a eliminação na Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (23) extrapolou as arquibancadas. Após o empate por 1 a 1 com o Rosario Central, os torcedores tentaram invadir o gramado do Beira-Rio.

A tentativa, aliás, aconteceu atrás do gol da direita de onde ficam as cabines de imprensa. A segurança do clube conseguiu conter a maioria dos invasores. Imagens da televisão mostram que ao menos um colorado entrou no campo, de maneira pacifica, pelos stewards.

Desde os minutos finais de jogo, o torcedor colorado, inclusive, mostrou sua insatisfação ao deixar o estádio antes do apito final. Ao fim do confronto, os torcedores emitaram vaias em direção aos jogadores. Além disso, houve confusão no lado de fora do estádio em que a polícia teve que ser acionada.

O Inter, afinal, volta a jogar no fim de semana, contra o Bahia, no sábado, pelo Brasileirão, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Central recebe o Huracán no Gigante de Arroyito no sábado, ás 19h, pela Superliga Argentina. As oitavas da Sul-Americana serão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. O adversário dos argentinos será o Fortaleza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.