Real Madrid é o primeiro clube da história a ter um bilhão de euros de receita

O Real Madrid superou a marca de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em receitas em uma temporada, sendo o primeiro clube a obter tal feito na história. O clube merengue anunciou o faturamento recorde, que não inclui a venda de jogadores. Esses números representam um crescimento de 27% em relação ao balanço anterior.

Dessa forma, o clube teve arrecadação exata de € 1,073 (R$ 6,5 bilhões) em 2023/24. Na temporada anterior, as receitas foram de € 843 milhões, estando no topo da lista dos mais ricos do mundo.

Depois desse recorde, a tendência é que os números aumentem. Isso com o uso completo do potencial do novo Santiago Bernabéu, cujas obras de remodelação foram concluídas na última temporada. O lucro total depois de impostos do Real Madrid no ano fiscal foi de € 15,6 milhões (R$ 94 milhões).

Além disso, o balanço mostra um patrimônio líquido de € 574 milhões (R$ 3,5 bilhões) e dívida próxima de zero. Ainda assim, esses valores não consideram o projeto do novo Santiago Bernabéu, visto que o investimento na última temporada passou de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões).

Em 10 anos, o clube quase dobrou o seu patrimônio líquido: € saltou de 370 milhões em junho de 2014 para € 574 milhões (R$ 3,5 bilhões).

Por fim, anualmente, o clube gasta 47% de seus ingressos com o departamento profissional de futebol. Valor abaixo do recomendado pela Associação Europeia de Clubes (ECA) e exigido pelo Fair Play Financeiro de La Liga, que é de 70%.