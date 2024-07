Vitor Reis vira solução no sistema defensivo do Palmeiras

O Palmeiras encara o Fluminense nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Maracanã, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Murilo, que terá que cumprir suspensão automática. Assim, precisando mexer no sistema defensivo, o treinador deve dar mais uma oportunidade ao garoto Vitor Reis.

O jovem teve uma primeira sequência no início do mês, quando Murilo teve um entorse no tornozelo esquerdo. Depois, com a saída de Gustavo Gómez para a Copa América, Vitor Reis seguiu sendo mantido no time titular, mesmo com Naves, jogador mais experiente, à disposição de Abel Ferreira.

Até aqui, o defensor fez cinco jogos como profissional, sendo quatro como titular. Ele ainda não perdeu uma partida em que começou jogando: foram três vitórias e um empate, com direito a gol no Dérbi vencido por 2 a 0 em cima do Corinthians. Nos treinamentos, é elogiado constantemente por Abel Ferreira.

Aliás, o seu desempenho e de Naves fizeram com que a comissão técnica e diretoria decidissem não ir ao mercado para repor a saída de Luan. O zagueiro veterano foi vendido para o Toluca, do México, recentemente. Vitor Reis faz parte da geração vitoriosa da base que contou com Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. Aliás, ele carregou a faixa de capitão no sub-20.

Assim, contra o Fluminense, o garoto deve permanecer no time titular, fazendo dupla com Gustavo Gómez. Contudo, a torcida do Palmeiras já pode começar a se acostumar em ver o jovem defensor na equipe principal do Verdão por um bom tempo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.