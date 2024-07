Thiago Silva, do Fluminense, fala sobre expectativa de volta ao Maracanã

Depois de quase 16 anos, Thiago Silva voltará a vestir a camisa do Fluminense no Maracanã. Nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), o Monstro deve ser titular diante do Palmeiras, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

A última vez em que o defensor esteve no estádio como jogador do Tricolor foi em dezembro de 2008, antes de acertar com o Milan. Na ocasião, o time carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Ipatinga e garantiu uma vaga na Sul-Americana do ano seguinte.

“Para ser bem sincero, ainda não sei como vou lidar com essa situação. Um pouco mais maduro, mais experiente, acredito que eu vá lidar bem com isso. Mas, com certeza, vai ser muito emocionante para todos nós. Um jogo já tem um envolvimento emocional muito grande, de apreensão, até pela fase que estamos vivendo”, disse

“Mas vamos com muita fé de que tudo vai dar certo e que vai ser um dia mais que especial essa minha reestreia depois de 16 anos. Espero que seja um dia importante, que fique marcado positivamente na vida de todos nós”, afirmou o camisa 3.

Jogo especial

O ídolo tricolor reestreou na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, no último domingo (21). Com 11 pontos, os comandados de Mano Menezes deixaram a lanterna e agora busca iniciar de vez uma arrancada para sair da zona de rebaixamento Para a partida desta quarta-feira (24), o zagueiro espera ter casa cheia para o time chegar ainda mais forte no duelo.

“Aguardo esse momento com muita ansiedade, mas confiante de que tudo vai dar certo. A torcida vai estar presente mais uma vez. Na minha apresentação já foi assim, no jogo também teremos um grande público. E, no final, espero que o final seja o mesmo, que seja uma festa linda, com um resultado positivo, pois o que mais importa para a gente neste momento são os três pontos. A gente sabe que do outro lado tem uma equipe muito forte, mas tenho certeza de que o nosso time vai estar muito preparado para desempenhar bem”, concluiu Thiago.

