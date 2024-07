Grêmio negocia saída de Everton Galdino para o futebol japonês

O Grêmio se movimenta no mercado não apenas na busca por contratações, como também para a saída de alguns atletas. Isso porque o clube negocia a saída do atacante Everton Galdino para o futebol japonês há alguns dias. O Imortal deseja uma compensação financeira e o jogador tem interesse na transferência. Afinal, com a chegada dos reforços para o setor ofensivo, ele perdeu espaço na equipe.

Até porque o Tricolor Gaúcho fechou com três atacantes nesta segunda janela de 2024. No caso, o chileno Alexander Aravena e o dinamarquês Martin Braithwaite, além do uruguaio Matías Arezo. Galdino chegou ao Grêmio no ano passado por empréstimo junto ao Tombense por uma temporada.

Ainda em 2023, o Imortal adquiriu o atleta em definitivo por R$ 1,5 milhão e 70% dos seus direitos econômicos. Até aqui em sua passagem pela equipe gaúcha, foram 72 partidas, 12 gols marcados e duas assistências. No último jogo da equipe, o triunfo sobre o Vitória, ele sequer deixou o banco de reservas.

Grêmio deve ganhar duas opções para enfrentar o Corinthians

Renato Gaúcho deve poder voltar a contar com duas peças para o duelo diante do Corinthians. O embate ocorre nesta quinta-feira (25), pela 19ª rodada às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Tratam-se do uruguaio Cristaldo e do zagueiro Jemerson. O primeiro retornou a campo na primeira atividade depois da reapresentação da equipe, na última segunda-feira (22), após o resultado positivo por 1 a 0 sobre o Vitória. O meio-campista não atuava desde a derrota para o Cruzeiro devido a uma lesão muscular na coxa direita.

Além disso, o defensor Jemerson tem chances de fazer a sua estreia pelo Tricolor Gaúcho no embate com o Timão. Ele esteve presente no treinamento da equipe na última terça-feira (23). Sua contratação ocorreu no final de maio, está regularizado há duas semanas, mas ainda não conseguiu fazer a sua estreia por problemas físicos. Em contrapartida, Carballo será desfalque por suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo. Atualmente, o Imortal se encontra na 18ª colocação, com 14 pontos, porém com dois jogos a menos no torneio.

