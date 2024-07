Albânia renova contrato do técnico Sylvinho

A Albânia renovou, nesta quarta-feira (24), o contrato com o técnico Sylvinho até dezembro de 2025, com o objetivo de alcançar uma inédita classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Além de buscar a vaga no Mundial, Sylvinho também irá liderar a seleção albanesa na Liga das Nações do próximo ano.

“Após o sucesso na qualificação para a fase final da Eurocopa de 2024, o principal objetivo agora é uma classificação histórica para a Copa do Mundo de 2026”, afirmou a federação albanesa em seu site oficial.

Sylvinho, de 50 anos, ocupa o cargo desde janeiro de 2023. Além disso, o treinador levou o país a uma classificação histórica para a Eurocopa 2024. No entanto, a Albânia acabou sendo eliminada na primeira fase e terminou na lanterna do Grupo B, que ainda contava com Espanha, Itália e Croácia. Dessa maneira, o time comandado pelo brasileiro somou apenas um ponto no empate diante dos croatas.

LEIA MAIS: Técnico da Espanha leva taça da Eurocopa para local inusitado

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.