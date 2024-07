O zagueiro Alexander Barboza tem tido destaque no time do Botafogo. Parte disso pelo futebol apresentado em campo, com boas atuações. Outra pela dúvida que surgiu nas redes sociais.

Em entrevista ao jornalista Igor Rodrigues, o jogador colocou fim na polêmica e respondeu se joga com ou sem cueca. Todavia, ele explicou que usa uma peça mais folgada.

O assunto ganhou força nas redes sociais após uma internauta compartilhar um vídeo do atleta e escrever na legenda: “É inegável que o atleta Alexander Barboza se apresenta sem cueca”. Outro brincou: “Eu pensei que era meme, mas realmente o Barboza, zagueiro do Botafogo, joga SEM CUECA”.

Com a dúvida esclarecida e de cueca, Alexander Barboza entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, no Morumbis. O Glorioso é líder da competição, com 39 pontos, três a mais que o Palmeiras.

