Vasco quer mais dois reforços nesta janela de transferências

O Vasco segue ativo no mercado de transferências. O Cruz-Maltino pensa em contratar mais dois ou três jogadores. O clube quer trazer pelo menos um zagueiro e um atacante de lado até o dia 2 de setembro, quando fecha a janela.

Existe a possibilidade do Vasco trazer mais um homem de meio-campo, mas entende-se que este é um setor inchado no clube neste momento. O elenco conta com 11 jogadores do setor, sendo dois deles estão lesionados (Jair e Paulinho).

A lista ainda pode aumentar. Philippe Coutinho, Payet e Estrella (lesionado) são os jogadores que transitam entre o meio e ataque. Portanto, esta não é uma posição para a qual o clube busca reforços.

No ataque, o Vasco conta com dez nomes. Contudo, cinco jogadores são pouco utilizados. Rossi está na mira do Paysandu, enquanto Serginho e Erick Marcus recebem poucas oportunidades. Rayan e GB são da base e ainda estão em processo de desenvolvimento.

A diretoria do Vasco também pensa em correr para contratar um zagueiro nesta segunda janela de transferência. Até o momento, o Cruz-Maltino fechou com quatro reforços: um volante, um meia e dois atacantes.

