Corinthians encaminha acerto com novo patrocinador máster

O Corinthians está perto de anunciar seu novo patrocinador máster. O clube tem um acordo verbal com a casa de apostas Esportes da Sorte. Os departamentos jurídicos de ambas as partes, aliás, já trabalham na redação do contrato. A informação é do ‘ge’.

O vínculo, aliás, terá duração de três anos e, além de um valor fixo (próximo de R$ 8 milhões por mês), pode render ganhos variáveis ao Corinthians. Na negociação, ficou acordado que o clube ganhará ⁠bônus por performance do negócio, como abertura de contas na casa de apostas.

Além disso, a Esportes da Sorte está interessada em viabilizar reforços para o Corinthians, que ajudariam na divulgação do patrocínio. É claro que será pré-estabelecido em contrato um valor para a aquisição e remuneração de novos atletas.

Há a possibilidade do Corinthians anunciar o novo patrocínio nesta quinta-feira, quando enfrenta o Grêmio, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. O clube, porém, é cauteloso e tenta se cercar de todos os cuidados jurídicos antes de confirmar a parceria.

Nestes dois meses em que ficou sem um anunciante máster, o clube fechou acordo pontual com uma corretora de investimentos para estampar a sua marca no clássico contra o Palmeiras. Nos últimos jogos, o espaço foi cedido para a divulgação de ações sociais.

A Esportes da Sorte é parceira de outros times de futebol, como Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras (feminino), Ceará, Náutico, ABC e Santa Cruz.

