Bahia marca no final e empata com o Atlético GO no Antônio Accioly, pelo Brasileirão

Bahia e Atlético empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (24) , em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando marcou para os donos da casa, enquanto Jean Lucas fez para o time baiano. O duelo ocorreu no estádio Antônio Accioly, casa do Dragão.

Desse modo, o time comandado por Vagner Mancini chegou aos 12 pontos e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro Entretanto, o Bahia de Rogério Ceni fica em sétimo lugar e soma, portanto, 31 pontos.

Primeiro tempo sem gols e jogo morno

O time comandado por Rogério Ceni foi para cima e tentou criar mais volume de jogo, porém sem criatividade não conseguiu ser eficiente nas finalizações. Assim, o time mandante equilibrou e saiu para o duelo, chegando ao gol com Emiliano Rodríguez, mas após conferência do VAR, o jogador estava em condição de impedimento. Desse modo, a primeira etapa encerrou em 0 a 0.

Luiz Fernando e Jean Lucas marcam os gols da partida

No segundo tempo a situação foi oposto. Contudo, o Atlético saiu mais para o jogo e aos 14 minutos chegou ao seu gol. O atacante Luiz Fernando, aliás, fez um golaço ao finalizar da entrada da área. Por outro lado, o volante Jean Lucas marcou aos 53 minutos de jogo, ele aproveitou rebatida na área. Assim, o jogo terminou em 1 a 1.

Próximos jogos das equipes

O Dragão agora volta a campo no domingo (28) quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã. Todavia, o tricolor de aço terá pela frente o Internacional, na Fonte Nova, no sábado (27).

ATLÉTICO GO X BAHIA

Campeonato Brasileiro — 19ª rodada

Data: 24/07/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio Antônio Accioly (GO)

Público e Renda: –

Gols: Luiz Fernando, 14’/2ºT (1-0); Jean Lucas, 53’/2ºT (1-1)

ATLÉTICO GO: Ronaldo, Roni, Adriano Martins, Alix Vinicius, Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Lucas Kal, 50’/2ºT), Alejo Cruz (Shaylon, 41’/2ºT), Janderson (Max, 41’/2ºT), Emiliano Rodríguez (Yony Gonzáles, 24’/2ºT)e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (Carlos de Pena, 24’/2ºT), Iago, Rezende; Jean Lucas, Everton Ribeiro (Luciano Juba, 32’/2ºT), Cauly (Ruan Pablo, 38’/2ºT), Thaciano (Tiago, 32’/2ºT) e Everaldo (Rafael Ratão, 24’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE/Fifa) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Gonzalo Freitas, Alejo Cruz, Alix Vinicius, Max (ATL); Everaldo, Victor Cuesta, Rezende (BAH)

Cartões Vermelhos: Alix Vinicius (ATL)

