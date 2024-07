Tite vê Fla melhor contra o Vitória e diz se vai poupar domingo

Após o triunfo por 2 a 1 do Flamengo sobre o Vitória, nesta quarta-feira (24), o treinador Tite analisou o jogo. Aos seus olhos, o Fla mereceu os três pontos, mesmo com uma queda de rendimento na segunda etapa, o que acabou permitindo o empate dos baianos.

“Fizemos um melhor primeiro tempo, firme com o resultado consistente. Vem o segundo tempo, melhor e equilibrou. No momento em que estávamos na iminência de fazer o segundo gol, o goleiro fez uma extraordinária defesa. Quando desconcentramos num momento achando que ia ser gol do Viña, não deu o timing de retorno. No retorno, levamos o gol. Mas o futebol ele reserva essas coisas. Felizmente ela se reestruturou em cima das virtudes e qualidades que tem, e a equipe conseguiu fazer o segundo gol”, comentou Tite.

O Flamengo, que ficou nove dias sem partidas entre os jogos contra Fortaleza e Criciúma, agora começa uma nova “maratona”. Entre 31 de julho e 01 de setembro, serão nove jogos, sendo três contra o Palmeiras, dois diante do Bolívar, um contra Botafogo, Corinthians, São Paulo Red Bull Bragantino. Dessa forma, há a possibilidade de Tite poupar neste domingo (28), contra o lanterna Atlético-GO, no Maracanã, às 16h. O Dragão, na teoria, é o adversário mais acessível para o Fla.

“Entendo a pergunta do poupar e vou dizer para o torcedor flamenguista: ninguém poupa. Nós não poupamos. O segundo ponto é que uma retomada nossa de jogos extremamente difíceis e vim aqui ganhar o Vitória. Fizemos um primeiro tempo com autoridade, no segundo equilibrou, e aí houve uma retomada para ter um padrão. Ela retoma uma padrão. Ela é passo a passo”, completou Tite.

Panorama no Brasileirão

O Flamengo aparece em terceiro lugar no Brasileirão, com 37 pontos, três atrás do líder Botafogo. No entanto, o Rubro-Negro soma uma partida a menos.

