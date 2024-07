Roberto Assaf: Quando Tite cairá?

Nem a mediocridade do Rubro-Negro baiano foi suficiente para o Flamengo obter um triunfo tranquilo, sem sofrimento, sem desgaste. Outra tragédia para derrotar um rival que não briga por nada interessante. Triunfo por 2 a 1 em cima da hora. O Flamengo tem pouco tempo para demitir a CT antes da maratona de desafios, que incluem três jogos contra o Palmeiras. Caso contrário – pelo marasmo visto hoje – o ano do futebol do clube terminará em agosto.

A propósito, não adianta falar ou escrever, pois não haverá mudança no roteiro. Dessa forma, é extremamente cansativo repetir o que está evidente. Logo, ficamos por aqui. Difícil será comentar compromissos sem importância ao longo de pelo menos três meses.

Flamengo 2 a 1 no Vitória

Flamengo e Vitória disputaram um primeiro tempo sem graça, que só teve como destaque o gol de Arrascaeta, aos 38 minutos, em jogada individual. O time carioca não oferecia espaços, mas também pouco ameaçava, o que tornava o duelo carente de emoções. As equipes voltaram sem alterações. A partida continuou igual. O Flamengo voltou a marcar, com Fabrício Bruno, após escanteio. Mas a arbitragem encontrou motivos para anular, alegando que Arrascaeta tocou duas vezes na bola no momento da cobrança.

Dada a necessidade, atuando em casa, o Vitória passou a forçar o jogo ofensivo, trocando peças e posições, e os comandados de Tite – e sua fantástica CT – prosseguiram um tanto preguiçosos, acreditando que poderiam ganhar naturalmente, tal a fragilidade do adversário. É um estilo cansativo, pois nada acontece de interessante, além de ataques esporádicos, sem sucesso. Aos 21 minutos, William Oliveira desperdiçou chance incrível.

E o Tite…

Pouco depois, aos 23, saíram La Cruz e Pedro, entrando Luiz Araújo e Gabriel, quando a equipe baiana já tentava – brigando com as suas limitações – chegar ao empate. O que, enfim, conseguiu, como era óbvio, aos 29, quando Everaldo apanhou cruzamento livre, aparou e bateu à esquerda de Rossi. Aos 39, a Comissão Técnica – que reúne mais gente que a Nasa quando os EUA foram à lua – lançou um pacotão, e eis que um milagre – gol de Carlinhos – aconteceu no último minuto. E os caras disseram que o Tite “tem estrela”….

O Flamengo de Tite é deprimente. Enfim, de qualquer forma, e já de saco cheio, vamos repetir: se não houver mudança, com rapidez, o ano acaba em agosto.

