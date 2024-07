João Martins admite que derrota do Palmeiras para o Fluminense foi justa

Com Abel Ferreira suspenso, ficou a cargo do auxiliar João Martins comandar o Palmeiras contra o Fluminense, nesta quarta-feira (25). Após o jogo – derrota por 1 a 0 no Maracanã, graças a gol tardio de Árias -, o português admitiu que o revés foi justo.

Para ele, o Verdão não foi eficiente ofensivamente falando e, por isso, pagou o preço. Martins acredita que sua equipe não demonstrou força “sequer para empatar”.

“Fomos ofensivamente abaixo, um jogo abaixo. O Fluminense esteve melhor, mereceu a vitória, lutou e teve a sorte do jogo. Nós aos 43 minutos não podemos sofrer um gol de transição daquela forma e não podemos cometer erros que aconteceram. Foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente, e quando isso acontece o adversário ganha motivação. O Palmeiras não produziu sequer para empatar”, admitiu o auxiliar em coletiva de imprensa.

Apesar da derrota, João Martins não joga a toalha. Afinal, só quatro pontos separam o Palmeiras, terceiro colocado, do líder Botafogo.

“Este campeonato é feito de momentos, existiram alguns em que o Palmeiras esteve superior, outros o Botafogo, Flamengo. O importante é andar ali perto, não abrir uma distância muito grande. Para chegar em primeiro no fim é preciso estar sempre andando na frente. Nós vemos o Brasileirão a cada jogo, é muito competitivo, muito difícil, mas nossa ideia é tentar ao máximo vencer para continuar na parte de cima”, disse.

