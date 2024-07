Polícia intervém em confusão no Maracanã após Fluminense x Palmeiras

Uma confusão ocorreu nos arredores do Maracanã após a partida entre Fluminense e Palmeiras, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (25). Policiais atiraram balas de borracha para conter ânimos exaltados de torcedores do lado de fora do estádio.

O incidente se deu cerca de 30 minutos após o apito final, na Rua Isidro de Figueiredo, onde se situa o Bar dos Esportes, ponto de encontro de tricolores, próximo à entrada do setor sul.

LEIA MAIS: Olimpíada de Paris: Messi reage após derrota da Argentina

Um grupo de torcedores do Fluminense estava reunido próximo ao bar, mas havia o início de confusão, o que chamou a atenção de policiais militares. Os PM’s se dirigiram ao local e deram tiros de borracha, além de lançar bombas de efeito moral e spray de pimenta.

Dessa forma, moradores próximos do local reclamaram que o cheiro forte do gás chegava em suas casas. Houve relatos, aliás, de pessoas passando mal pela inalação do produto, incluindo uma idosa.

Veja o vídeo da confusão no Maracanã

Muita confusão nos arredores do Maracanã após a vitória do Fluminense diante do Palmeiras. Moradores reclamam de muito gás de pimenta. pic.twitter.com/zWyWT9SNlO — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) July 25, 2024

Em campo, vitória do Flu por 1 a 0 sobre o Palmeiras, com o time da casa respirando no Campeonato Brasileiro. O Verdão, por sua vez, cai para terceiro, a quatro pontos do líder Botafogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.