Como Coutinho e Payet podem jogar juntos no Vasco? veja opções

O craque Coutinho deve assumir gradualmente a titularidade no Cruz-Maltino. Assim, o debate sobre ele atuar com Payet entra novamente em pauta no time do Vasco. Agora, como os dois podem atuar sob comando do técnico Rafael Paiva?

Antes, é necessário entender como o atual técnico costuma armar o time. Nos últimos jogos, Paiva entrou no 4-2-3-1. Desse modo, o time tem dois volantes de marcação, sendo Hugo Moura e Matheus Carvalho. O segundo vem se destacando nos desarmes, passes e na saída de bola.

Veja mais: Como Philippe Coutinho pode atuar no Vasco? veja opções

Todavia, como Coutinho não é um jogador que ajuda muito na marcação, ele pode fazer o meio de campo centralizado, e Payet, a esquerda. Caso contrário, pode ser o francês no meio e Coutinho caindo pelos lados, como fez em suas aparições no futebol do Oriente Médio. Assim, quando estiver com a bola, também pode ocorrer troca de funções. Em muitos momentos, Payet jogou aberto pela esquerda e é aparentemente o setor em que se sente mais ambientado.

Como o Vasco se defende com Coutinho e Payet?

E como se defende? No caso, com os dois em campo, o Vasco tem a tendência de, sem a bola, atuar no 4-4-2. Assim, os dois voltariam marcando pelas pontas ou um deles no meio. No mais, como Payet ainda não está 100%, e nem Coutinho, Adson e David podem alternar em seus lugares, fazendo as funções pelos lados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.