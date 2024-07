Mano celebra evolução do Fluminense: ‘Começa a aparecer o caminho’

O Fluminense começa a reagir no Campeonato Brasileiro e voltou a mostrar bom futebol. Afinal, em campo, a equipe carioca bateu o Palmeiras por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Jhon Arias, e foi superior a um adversário que disputa na parte de cima da tabela. Na coletiva, o técnico Mano Menezes celebrou a evolução da equipe na competição, com a segunda vitória seguida.





“Essa colocação (da pergunta) sobre encontrar o caminho, eu acho mais importante do que tudo nesse momento que a gente estava atravessando. Porque é muito difícil você querer ir a algum lugar se você não sabe como você quer ir. Esse foi o meu primeiro papo com os jogadores. Minha primeira missão como técnico era mostrar a eles um conceito para que todos entendessem”, disse.

“Para a gente fazer essa transição de um modelo que a equipe tinha e que precisava, dentro das nossas avaliações, passar por uma transformação. Se seria maior ou menor, isso o caminho é que vai dizer. Então acho que começa a aparecer esse caminho. Minhas equipes jogam assim”, completou o treinador.

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Red Bull Bragantino no domingo (28), às 11h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Por fim, o confronto é válido pela 20ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro.

