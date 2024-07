Arias diz que torcida do Fluminense ‘deu show’: ‘Apoiou o time, foi junto’

O Fluminense venceu a segunda seguida pelo Campeonato Brasileiro. Com o Maracanã lotado, o Tricolor bateu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de John Arias, e começa a reagir na competição. Assim, o colombiano elogiou o apoio da torcida e afirmou que a equipe carioca irá sair desta situação.





“Vitória muito importante e necessária. Acho que a torcida fez um show na verdade. Ela apoiou o time, foi junto. Estamos neste momento em que precisamos de todos juntos, fechados. Quando todo mundo puxa para o mesmo lado, a gente consegue o objetivo. Pouco a pouco, voltando a se encontrar, ganhar, a gente vai sair dessa situação que nós estamos”, disse o jogador.

Situação na tabela e evolução

Com o resultado, a equipe, agora, soma 14 pontos e está apenas a três do Cuiabá, primeiro fora da zona de rebaixamento. No entanto, tem um jogo a mais que o adversário. Mesmo assim, a boa notícia é que o time venceu a segunda consecutiva e mais uma vez não teve sua defesa vazada, com a presença de Thiago Silva. Além disso, as boas entradas de Nonato, Serna e Marcelo (no meio de campo).

“O jogo de hoje era importante e difícil. O Palmeiras é um time muito qualificado, tem grandes jogadores e um bom treinador há algum tempo. Acho que fizemos uma partida correta e interessante, que deixa uma base. No gol, foi uma boa estreia do meu compatriota (Serna), que foi muito bem e conseguiu puxar um contra-ataque e colocar a bola para trás”

“O professor (Mano), desde que cheguei, conversou comigo de que maneira eu poderia acrescentar ao time e me coloquei à disposição dele. Como profissional, é muito qualificado, excelente treinador. Ajuda a ganhar confiança e sair da situação que estamos. Ele disse que estava acompanhando os jogos da Copa América, e falei que eu poderia atuar tanto pela esquerda quanto pela direita, me sinto confortável.

Por fim, o Fluminense mede forças com o Red Bull Bragantino no domingo (28), às 11h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Por fim, o confronto é válido pela 20ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro.

